فرحا بالعودة.. مواطن يذبح على باب مسجد إحدى قرى الدقهلية

ذبح أحد أهالي قرية "البوها"، مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، "ماعز" على باب المسجد الكبير بالقرية، فرحا بعودة فتح المساجد، ووفاء بنذره الذي قطعه على نفسه أن يذبح على باب المسجد عند العودة إليه وإعادة إقامة الصلاة به.

تجمع عدد من أهالي القرية، وسط فرحة كبيرة، حيث قاموا بتطهير وصيانة المسجد، وتنظيم الصفوف للتباعد بين المصلين، وبعد الانتهاء، أحضر أحد أهالي القرية ويدعى محمود المكاوي، ما نذر به، وذبحه أمام المسجد وتوزيع لحمه على أهالي القرية.

وقال مصطفي الحلواني، أحد شباب القرية لـ " الوطن"، إن الفرحة كانت كبيرة، "كورونا منعتنا من الذهاب للمساجد أكثر من 3 شهور، ولذلك حاول كل واحد أن يعبر عن فرحته بطريقته".

وأضاف "الحلواني"، بدأنا في أعمال التظهير والتنظيف، والصيانة، وفوجئنا بمحمود المكاوي، يحضر "ماعزا" ويذبحه، وكانت أفضل ختام استعدادا للعودة إلى المساجد".

وأشار إلى أن أهالى المسجد الكبير بالقرية احتفلوا بهذه المناسبة الطيبة، وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة شكرالله على نعمة فتح المساجد.

كانت مساجد الدقهلية، قد استقبلت المصلين بدءا من صلاة فجر اليوم وسط إجراءات احترازية وصحية، والتزام بتعليمات إغلاق دورات المياه، والتباعد وعدم المصافحة.