والد الشهيد عمرو عفيفي عن إعدام المسماري: ابني اليوم مبتسم

جاء تنفيذ قرار حكم الإعدام، في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، ليثلج صدور أهالي الشهداء، وخصوصا أهالي شهداء حادث الواحات، حيث يعد هو العقل المدبر لحادث الواحات.

وأفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، بتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.

قال صلاح عفيفي، والد الشهيد عمرو صلاح عفيفي، إن خبر تنفيذ إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري، راحة لأهالي الشهداء قائلا: "أنا عارف إن ابني مرتاح وإن زي ما ربنا بياخد حقهم في الدنيا هياخده في الآخرة"، متابعا: "اليوم قلوبنا استراحت بإعدامه وعقبال أعوانه وشركائه الهاربين والذين في السجون".

وتابع عفيفي، الذي تلقى العديد من المباركات من الأصدقاء منذ الصباح الباكر، في حديثه لـ"الوطن"، أن أهالي الشهداء استراحت قلوبهم منذ إعدام رأس الأفعى قبل عدة أشهر الإرهابي هشام عشماوي، واليوم مسمار ثان في نعش الظلم، ولا يزال هناك آخرين نثق أن الدولة لن تتركهم، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة حقوق الشهاء وهو ما نفذه ولا يزال ينفذه.

وأضاف عفيفي والسعادة ظاهرة في صوته "ولادنا استشهدوا لنعيش في سعادة وأمان، دي بلدنا وكانوا يدافعون عنها بشراسة حتى لا يسمح لإرهابي بوضع قدمه بها وشهادتهم لا تحزنا بل تشرفنا"، موجها رسالة لكل أب وأم وزوجة شهداء "ارتاحوا هو النهاردة مرتاح ومبتسم وحقه جه، وهو هينام مرتاح في الدنيا والآخرة".