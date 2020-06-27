ضبط شخصين بدمياط لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من عدد (33) شخص يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكى".

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام كلٍ من (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين "جارى العمل على تحديدهم وضبطهم"، بالنصب والإحتيال على المُبلغين وغيرهم والإستيلاء على مبلغ مالى (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالى (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه) تحت زعم إستثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكى، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التى يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ (45 دولار أمريكى) عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للإشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم إلتزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة المشار إليها وقيامهم بإتباع أساليب إحتيالية للنصب على ضحاياهم، وذلك طمعاً فى الثراء السريع من وراء تلك العمليات، مما رسخ الفكرة لدى المُبلغين أن تلك العمليات سوف تدر عليهم أرباحاً طائلة فى حالة إستقدام المزيد من الضحايا للإشتراك فى نشاط الشركة، وكذا إعداد عدة لقاءات وفعاليات لمقابلة ضحاياهم من المجنى عليهم بالأماكن العامة بمدينة دمياط لإقناعهم بالإشتراك بالشركة وطبيعة عملها وتحصيل مبالغ مالية من الشاكين كإشتراكات ومصاريف إدارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكوران، وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتفى محمول- مجموعة من لوحات دعاية للمتهمين وآخرين- مجموعة من لوحات ورقية مدون بها شرح برنامج الشركة باللغة الإنجليزية والمستخدمة فى عقد الإجتماعات - كراسة تعريفية مدون بها شرح برنامج الشركة).

وبفحص أجهزة الحاسب الآلى وهواتف المحمول تبين إحتوائها على العديد من الصور الخاصة بالمتهمين فى عدة لقاءات وفاعليات بعدة فنادق وأندية بمحافظات مختلفة، يظهر بها شعار شركة التسويق الشبكى، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضح كيفية قيام المتهمين بشرح نشاطهم ووسائل الربح والعائد المادى الذى سوف يعود عليهم، وكذا مقاطع فيديو أخرى لبعض الندوات بإحدى القرى السياحية لتدريب الكوادر من الأشخاص المنضمين لنشاط الشركة وشرح كيفية إستقطاب أعضاء جدد.

بمواجهتهما أقرا بإمتلاكهما للمضبوطات وأنهما يعملان بذلك المجال منذ عامَين، وذلك عن طريق تنظيم وعقد المؤتمرات وتحصيل مبالغ مالية منهم وتدريب كوادر منهم على كيفية إستقطاب ضحايا جدد لهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.