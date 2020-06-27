تنفيذ 6 إزالات جديدة لمباني مخالفة في الدقهلية

أزالت محافظة الدقهلية اليوم 6 حالات إزالة لتعديات بالبناء علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن إجمالي ما تم إزالته من تعديات متنوعة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل إلى 530 حالة تعدى ، منهم 274 حالة تم إزالتها على الأراضي الزراعية و 43 حاله تعدى على أملاك الدولة و 14 حاله تعدى بالبناء و 199 حالة من مخالفات رخص البناء

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أنه تم استعادة 19 فدان و17قيراط و11 سهم أرض زراعية و 21 ألف و 996 متر مربع ارض أملاك دولة أو أراضي تم إزاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.