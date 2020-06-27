أول يوم تعايش.. إجراءات احترازية جديدة في القطارات والمترو

نفذت صباح اليوم، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إجراءات احترازية جديدة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع تعديل ساعات التشغيل لتبدأ من الخامسة صباحاً وحتى منتصف الليل، تمثلت في تعقيم القطارات قبل وبعد كل رحلة، وتطهير محطات السكك الحديدية والمترو كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل وردية، مع عقد ندوات توعوية للعاملين عن فيروس كورونا وطريقة مجابهته والتعامل معه، مع إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للوقاية من تفشي الفيروس.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تجري بصورة دورية، لمنع انتشار الفيروس، موضحاً أن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية.

وقال "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك غرامات مالية فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه، على المخالفين لتعليمات رئيس الوزراء، بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للغرامة المالية، موضحاً أنه سيجري تركيب بوابات إلكترونية معقمة خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أنه جرى تعقيم وتطهير نحو 867 قطارا تزامنا مع زيادة ساعات التشغيل اليومية، وزيادة الرحلات، إضافة إلى تجهيز قطارات إضافية يجري الدفع بها وقت الذروة.

ومن جهته، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "الفضالي" لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا قبل انطلاق الرحلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من فيروس كورونا.