"سكاي نيوز": منفذ هجوم جلاسكو يعاني من اضطرابات نفسية

أفادت مصادر "سكاي نيوز"، أن منفذ هجوم جلاسكو، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن عددًا من الأشخاص الذين تعاملوا معه، حذروا منه، قبل يوم من الهجوم.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنًا في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، أمس، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلًا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه حزين جدا لـ"حادثة جلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فأن أحد العاملين في فندق بجلاسكو، حذر من "اضطرابات عقلية" يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.

وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فإن بعض النزلاء في فندق "بارك إن" أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولين بالفندق.

وقالت شاهدة لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.

وأضافت الشاهدة أنها رأت أشخاصًا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.

وذكرت شرطة غلاسكو أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

وأضافت أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلًا دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.

وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه بمدينة ريدينغ قرب لندن في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بـ"العمل الإرهابي".