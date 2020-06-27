جامعة الزقازيق تستعد لبدء امتحانات السنوات النهائية تطهير وتعقيم القاعات

صرح عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المكثفة استعداداً لبدء أعمال امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بمختلف كليات ومعاهد الجامعة.

في ضوء مواجهة جائحة كورونا، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، وتستمر حتى السبت الموافق 15 أغسطس 2020 ويؤديها عدد 31 ألف و985 طالبا وطالبة.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم الجامعي وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز الوحدات العلاجية بالكليات بالعدد الكافي من الأطباء وأطقم التمريض مع تشكيل فريق طبي للطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة لذلك.

ناشد شعلان الطلاب بضرورة الالتزام بإتباع القواعد التي تم الإعلان عنها وذلك لضمان سلامتهم أثناء فترة الامتحانات، وتتضمن ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم فضلاً عن منع التجمع أو الانتظار داخل الحرم الجامعي قبل أو بعد موعد الامتحان مع الالتزام بعدم التزاحم عند الدخول والخروج من البوابات المحددة لهم.

وأشار عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية ستبدأ في استقبال الطلاب ممن سبق لهم الإقامة بالمدن أثناء فترة الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصورة مستمرة وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم تسكين كل طالب في غرفة خاصة منعاً للاختلاط وحرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن توفير أطقم طبية مقيمة بالمدن الجامعية لمتابعة الحالات التي قد تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أوضح عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنظيمية استعداداً لبدء الامتحانات بكليات ومعاهد الجامعة، وتشمل كليات (الهندسة، التربية، الآداب، الحقوق، التجارة، الصيدلة، التمريض، العلوم، الزراعة،الطب البيطري،الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، التربية رياضية بنين وبنات، التكنولوجيا والتنمية)، مشيراً إلى أنه تم الإعلان إلكترونياً عن جداول الامتحانات لجميع الكليات متضمناً كافة المعلومات المطلوبة وبوابة الدخول للحرم الجامعي الخاصة بكل كلية بالإضافة إلى خريطة توزيع الطلاب علي اللجان ومكان كل لجنة.

وأكد عبدالمنعم نافع، أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية مع مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان بالمسافات الآمنة، ووضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار الامتحانات والوصول إليها بكل سهولة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم اللجان بالمطهرات الموصي بها مع توفير مطهرات الأيدي في (الأماكن العامة، دورات المياه، لجان الامتحان)، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الأمن عند ظهور حالة اشتباه الإصابة بكورونا ونقلها إلى مستشفى الجامعة للفحص وإجراء التحاليل وتلقي العلاج اللازم.