الغد: إلزام إثيوبيا بعدم ملء السد نجاح مصري في حفظ حقوقنا بمياه النيل

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مصر قادرة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل، والتزام الجانب الإثيوبي بعدم المضي قدما في عملية ملء سد النهضة من جانب أحادي يأتي بسبب ضعف موقفها وقوة الموقف المصري في القضية.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن حقوق مصر في مياه النيل محفوظة بقوة القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات وعلى إثيوبيا، الدبلوماسية المصرية نجحت في توضيح هذه الحقائق للمجتمع الدولي وتقديم شكوى لمجلس الأمن لاستئناف المفوضات حول سد النهضة.

وأضاف أن توافق مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث خلال القمة الإفريقية المصغرة لبلورة اتفاق بشأن قواعد ملء السد الإثيوبي يعد نجاحا للدولة المصرية في حفظ حقوقها في مياه النيل.

وأشاد موسى بالدور الإفريقي المسؤول وتدخل دول الاتحاد الإفريقي لوضع حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي تمهيدا لعرضه على مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة الأزمة الإثنين المقبل.