"التنمية المستدامة": قرار الحكومة بالعودة موفق.. وكورونا قمة الأزمات

قال الدكتور مدحت الصالح خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة، اليوم السبت، إن قرار الحكومة ببداية العودة التدريجية، وإعادة الحياة للمجتمع المصري كان موفقا، لافتا إلى أن كورونا هي قمة الأزمات العالمية، وتحتاج لتضافر الجهود العالمية على المستوى القومي، وعلى كل دولة أن تعد برنامجها وآلياتها للتعامل بعد فك الحظر مع فيروس كورونا.

وأضاف الصالح، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أننا اعتدنا على أن الأزمات غالبا ما تكون اقتصادية، ولكن هذه المرة كانت الجائحة صحية وانعكست على الجوانب الأخرى الموجودة.

وتابع الدكتور مدحت، أنه لولا الاستعدادت التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا ما كان لنا أن نقابل الأزمة بما نحن عليه الآن؛ إذ إن هناك إشادات دولية بدور مصر نحو التصدي لفيروس كورونا، وآخرهم أمس، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 5.2 مليار دولار لمواجهة الجائحة.

ويذكر أن مصر استطاعت عبور الكثير من الأزمات ومنها الاقتصادية في عام 2011 وما تبعها.

وأكد الصالح، أن مصر لديها استعداد للتفاعل وحدوث نوع من الاتزان بين العمل والحفاظ على الصحة، بعد الشعور بالحاجة للحركة على المستوى العملي والاقتصادي وهو ما نتج عنه إعادة الحياة تدريجيا مرة أخرى.