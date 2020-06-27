صور.. تعقيم المصلين قبل دخولهم لأداء صلاة الظهر بجنوب سيناء

عقم مسؤول المساجد في محافظة جنوب المترددين لأداء صلاة الظهر، والتأكد من وجود المصليات الشخصية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشهدت صلاة الظهر توافد مواطنين على المساجد بجميع مدن المحافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تطهير وتعقيم المساجد قبل وبعد الصلاة، إضافة إلى توفير المطهرات على أبواب المساجد التي لا يوجد بها بوابات تعقيم، وإلزام أحد العاملين بالمسجد، بمتابعة تعقيم جميع المترددين عليه لأداء الصلاة.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف برواد المساجد بمتابعة الالتزام بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لحضور الصلوات، كي نثبت أننا علي قدر المسؤولية حتي نعود بشكل كامل لبيوت الله في أقرب وقت ممكن.