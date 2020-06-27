انطلاق الحملة الشعبية لدعم حقوق مصر المشروعة فى مياه النيل

انطلقت الحملة الشعبية لدعم حقوق مصر التاريخية المشروعة فى مياه النيل برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، واللواء محمود الريحانى رئيسا تنفيذيا ومتحدثا اعلاميا باسم الحملة، وسامح محروس نائب رئيس تحرير الجمهورية منسقا اعلاميا للحملة، وتضم فى عضويتها عددا كبيرا من الخبراء الإستراتيجيين والسفراء، وأساتذة القانون الدولى والإعلاميين والشخصيات العامة، وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

وصرح اللواء محمود الريحانى بأن الحملة تهدف إلى مخاطبة الرأى العام فى كل دول العالم ومن بينها الشعب الاثيوبى، لعرض الحقوق التاريخية العادلة والمشروعة لمصر فى مياه النيل، والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدامات مياه النيل ويصل عددها إلى 12 اتفاقية من بينها اتفاقية سنة 1902، واتفاقية 1929 التى تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959 التى تعد مكملة لاتفاقية 1929 وليست لاغية لها.

وأوضح الريحانى أن الحملة تأتى تأكيدا لمبدأ اننا دوله سلام ومحبه نسعى للحفاظ على العلاقات التاريخية بين شعوب وادي النيل، مؤكدا أن الحملة ستسلك كل السبل القانونية والاعلامية والدبلوماسية لشرح موقف مصر العادل وحصتها القانونية فى مياه النيل، وعدم جواز ملء سد النهضة دون التنسيق بين أثيوبيا ودولتى المصب مصر والسودان.

وأكد اللواء محمود الريحانى أن الحملة تفتح أبوابها أمام كل الشخصيات الوطنية من كل التخصصات لتنضم لجهودها فى دعم حق مصر فى مياه النيل.