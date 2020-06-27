انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بجنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت، مبادرة 100 مليون صحة، بجميع مدن محافظة جنوب سيناء، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح "رخا"، أن المبادرة تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لتوقيع الكشف والفحص الآمن والمتابعة الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان، لجميع حالات الأمراض المزمنة بالفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجرى الفحص عن طريق الوحدات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة بكافة مدن المحافظة.

وقالت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إن أماكن تقديم الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة 8 مناطق أساسية، وهي "المركز الطبي برأس سدر، والعيادة الطبية المتنقلة أمام وحدة العرايشية بمدينة أبورديس، والمركز الطبي بأبوزنيمة، وسيارات العيادات المتنقلة أمام جامع المنشية بطور سيناء، وسيارة العيادة المتنقلة بحي النور بشرم الشيخ، وسيارة العيادة المتنقلة أمام وحدة العصلة بدهب، وسيارة العيادة المتنقلة أمام مستشفى نويبع المركزي، وسيارة العيادة المتنقلة أمام الإدارة الصحية بكاترين".