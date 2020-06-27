مدينة مرسى مطروح تحيل 40 مخالفة بناء بالكيلو 4 للنيابة العسكرية

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مطروح، عن التحفظ على أدوات ومعدات بناء مستخدمة في إنشاء بناء مخالف بنطاق قرية الزيات شرق المدينة، وفيلا مخالفة بشارع 15 بالكيلو 4، كما تم القبض على المخالفين وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية، من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إن إجمالي الحالات التي أحالها مجلس المدينة للنيابة العسكرية، بلغت 40 حالة بناء مخالف وعشوائي، فى ظل قانون الطوارئ بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد على تطبيق القانون بكل حزم وقوة، مضيفا أنه لا تهاون مع أى مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع فى الاستيلاء على أراض ملك للدولة.

وناشد "عبدالرازق"، أهالي مطروح عدم الشروع فى البناء العشوائى على أراضى ملك الدولة أو البناء المخالف فى هذه الأوقات الصعبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانوية ضد المخالفين.