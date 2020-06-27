تطوير ورفع كفاءة أرض حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية

واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمى إستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر إتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، وتنفيذ إجراءات خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدانا وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة وتم تطهيرها وتسويتها بالكامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف حجم الأعمال بتلك المنطقة والمستهدف أن يتم الانتهاء تماما من تطوير ورفع كفاءتها بالمرحلة الأولى من التطوير لتلك المنطقة قريبا وخلال شهرين على الأكثر، مشيرا الى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة الى متنفس ورئة جديدة لشعب الاسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها فى أسرع وأقل وقت ممكن من أجل إستعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.