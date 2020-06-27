في ذكرى تنصيبه رئيسا لإسطنبول.. إمام أوغلو يكشف عن معاركه مع النظام

قال رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، إن مشروع قناة إسطنبول الذي تواصل الحكومة التركية إنشاءه بدعم مالي من قطر، كان ضمن الأمور التي خيبت آماله خلال عام من توليه رئاسة بلدية إسطنبول في مثل هذه الأيام.

وأوضح إمام أوغلو في مقابلة مع صحيفة "سوزجو" التركية، بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة بلدية إسطنبول، أن هناك عددًا من الأحداث التي وقعت كانت مخيبة للآمال، ولكن "أكبرها كان مشروع قناة إسطنبول"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وحذر إمام أوغلو من أن مشروع القناة سيكون له دور كبير في الزلازل التي من المتوقع أن تشهدها إسطنبول خلال الفترات المقبلة، حسب تصريحات اللجنة العلمية، قائلًا: "أكبر مشكلة في إسطنبول هي الزلازل، علينا مواجهة أسبابها، ومعالجة آثارها، وهي قناة لا معنى لها، وكانت أكبر محطم لآمالي خلال هذا العام".

وأكد إمام أوغلو أن أكبر مفاجأة له خلال العام كانت حجب الحكومة لأموال التبرعات التي جمعها حزب الشعب الجمهوري، قائلًا "لا أستطيع فهم ما قاموا به من منع أموال تبرع بها الشعب بكامل إرادته لصالح حملات مجالس البلديات، هذا أدهشني كثيرًا، وما زالوا يعيشون حالة من الغطرسة، ويرفضون الإفراج عن تلك الأموال، لقد حجبوا تلك الأموال بلا أي وجه حق".