التزام المواطنين بالقواعد والضوابط المنظمة لفتح المساجد بشمال سيناء

التزم جميع المواطنين والعاملين فى المساجد بمحافظة شمال سيناء بالقواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد للصلوات الخمس، طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء إعادة فتح نحو 500 مسجد كمرحلة أولى وانتظام صلاتى الفجر والظهر بها في وجود الأئمة والعاملين بكل مسجد.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من مديري الإدارات ومفتشي المساجد مرت على المساجد التى تم افتتاحها لمتابعة تنفيذ القواعد والاشتراطات وتعليمات وزارة الأوقاف، وكذا متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعلامات التباعد حيث لم تلاحظ اللجنة أية مخالفات ، وأكدت على اقامة الصلاة فى تواجد الأئمة والعاملين مع التزام جميع المصلين بالتعليمات والاجراءات من حيث ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية "سجادة الصلاة" والحفاظ على التباعد وعدم المصافحة والتقبيل والمعانقة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على صحة المصلي وباقى المصلين.

وأعلن قيام اللجنة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الصحة والجهات المعنية بمراجعة تنفيذ تلك القواعد والضوابط وتطهير وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، والتأكيد على عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو أنشطة دينية، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وأن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت، ورسم وتحديد خطوط ومسافات التباعد بين المصلين والصفوف إلى جانب استمرار اغلاق القاعات ودور المناسبات والمستوصفات والعيادات الطبية والجمعيات الخيرية وغيرها من ملحقات المساجد.

كما تم التشديد على تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص من غير العاملين بالأوقاف، وأن يتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات ، وسيكون فتح المساجد تحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف ليكونا مسئولان عن الالتزام بجميع الإجراءات .