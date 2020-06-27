مصرع تركي وإصابة 10 آخرين إثر انفجار بإسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول التركية حادثًا مأساويا، اليوم، حيث وقع انفجار بورشة للنسيج بإحدى المباني السكنية بالمدينة، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين بينهم 3 في حالة خطرة.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن الانفجار وقع في إحدى ورش النسيج الموجودة في الطابق السفلي لبناء سكني بمنطقة باغجلار بمدينة إسطنبول.

وأعلنت المحافظة عن مقتل شخص وإصابة 10 خرين بينهم 3 في حالة خطرة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضافت الصحيفة، أن الانفجار أحدث دويًا هائلًا تسبب في شعور المواطنين بالذعر وخروجهم من منازلهم، وحاصر الدخان عدد كبير من سكان المنطقة، بينما تدخلت فرق الإنقاذ ونقلت 3 من المصابين إلى المستشفيات.

وتم نقل المصابين إلى أحد المشفيات القريبة من موقع الإنفجار، والذي تسبب في حدوث تصدع بجدران المبنى، كما تحطم زجاج المباني المجاورة.

وأعلنت محافظة إسطنبول، أن الانفجار وقع بسبب ضغط الغاز في ورشة النسيج في الساعة 4.55 من صباح اليوم، وتم إخلاء المبنى لأغراض احترازية ويجري التحقيق في الواقعة.