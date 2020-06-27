فيديو.. طلاب وأهالي يشيدون بالإجراءات الوقائية في امتحانات الثانوية

تستمر امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مشددة وغير مسبوقة، وفي ظل تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لضمان سلامة وصحة جميع الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس "كورونا" وتوفير أجواء آمنة وصحية لجميع الطلاب في أثناء أداء الامتحانات.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على هذه الإجراءات المتبعة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وجاء في الفيديو، أنَّ تلك الإجراءات الوقائية تمثلت في تطهير وتعقيم المدارس بشكل دوري ومستمر، مع تجهيز ممرات آمنة بداية من خارج بوابات المدارس بما يسمح بدخول جميع الطلاب بشكل آمن وتمنع تكدس أولياء الأمور، فضلاً توفير بوابات تعقيم وأجهزة لقياس درجات الحرارة داخل المدارس بما يضمن سلامة الجميع.

وأظهر الفيديو، التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، حيث يتمّ تسليم الطلاب أدوات ومستلزمات صحية، من كمامات ومطهرات في أثناء دخولهم للجان، إلى جانب ترك مسافات آمنة بين الطلاب والاقتصار على عدد قليل داخل اللجان حفاظاً على سلامتهم.

كما تضمنت الإجراءات وجود فرق طبية مؤهلة ومدربة داخل لجان الامتحانات للتعامل مع أي حالات طارئة يشتبه في إصابتها بالفيروس واتخاذ ما يلزم من إجراءات على وجه السرعة، فضلا عن نشر سيارات الإسعاف عند اللجان.

وأبرز الفيديو، ردود أفعال عدد من الطلاب وأولياء الأمور والمراقبين للامتحانات، حول تلك الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث أشادوا جميعاً بتلك الجهود وبالإجراءات المتخذة والتيسيرات المقدمة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعملية التنظيم وبالتنسيق بين الوزارات المعنية لخروج هذه الامتحانات على الوجه الأكمل وفقاً للضوابط والخطة الموضوعة.

جدير بالذكر، أنَّه يؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 667 ألفًا و315 طالب وطالبة داخل 2216 لجنة أساسية ونحو 56 ألفًا و591 لجنة فرعية، ويشرف على سير الامتحانات قرابة الـ152 ألفاً و167 من المشرفين والإداريين، وذلك منذ 21 يونيو وحتى 21 يوليو المقبل.