فيديو أردوغان يحطم رقما قياسيا في الرفض على "يوتيوب"

ارتفع عدد الرافضين لفيديو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث خلاله أمس الجمعة، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في نسبة الرافضين لمقطع فيديو منشور على موقع "يوتيوب"، بعد أن وصل عدد غير المعجبين، إلى 301 ألف في أقل من 24 ساعة، بينما بلغ عدد المعجبين بالفيديو 72 ألف.

وتعرض الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، لموقف محرج أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تبين خلال اللقاء أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها لبقاء الرئيس في السلطة خلال السنوات المقبلة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتزايدت تعليقات الشباب الذين عبروا عن رفضهم لأردوغان، من قبيل "لن نصوت لك مرة أخرى"، و"سنتقابل في صناديق الاقتراع"، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.