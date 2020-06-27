عاجل.. تسجيل 3927 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، رصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم: "تمّ تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي اإصابات في البلاد إلى 178504، كما تمّ تسجيل 37 حالة وفاة ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1511"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتمّ رصد أكبر عدد للإصابات الجديدة في مدينة الهفوف عند 535، تلتها مكة المكرمة عند 408، والدمام 399.

كما لفتت وزارة الصحة السعودية إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 122128 بعد تعافي 1657 شخص من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.