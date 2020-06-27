ضبط نصف طن كحول مجهول المصدر وتحرير 142 محضرا تموينيا بالمنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملاتها التفتيشية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول، لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت، اليوم السبت، عن تحرير 142 محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة، تنوع ما بين 55 محضرًا بمخالفات للمخابز بسبب نقص الوزن والمواصفات وعدم النظافة، وتحرير87 محضرًا بمخالفات للأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأشار إلى أن أبرز القضايا التى تم ضُبطت تتمثل في تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخزن معد كمنشأة للذبح والجزارة بناحية بهواش مركز منوف، للقيام بالذبح خارج السلخانة، وكذلك ضبط 300 كجم لحم بالعظام والأحشاء، وكذلك 6 أختام مقلدة ومزورة لختم اللحوم، و3 زجاجات تحتوي على مادة حمراء ملونة لختم اللحوم.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن كحول بناحية الحي القبلي بشبين الكوم، لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط نصف طن كحول مجهول المصدر.