يوسف المحمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "المماليك" 

أكّد الفنان يوسف المحمد، إنهاءه تحضيرات تصوير أولى مشاهده في "المماليك" وهو اسم مبدئي للفيلم.

وأوضح أنَّ الفيلم يدور في إطار الاكشن والعصور القديمة، يعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب، مبينًا أنَّ دوره الذي يجسّد فيه دور شاب يرأس مدينة كبيرة وجيشًا في عصر المماليك ويتآمر عليه حاشيته وتتصاعد الأحداث.

ويعقد الفنان يوسف المحمد جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير والإعلان عنهم، حيث من المقرر عرضه في موسم رأس السنة 2021.

جدير بالذكر أنَّ الفنان يوسف المحمد كانت آخر أعماله مسلسل "أنا وقلبي" ومسرحية "وان أو وان" التي عرضت في نهاية 2019.