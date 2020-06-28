حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مبدع وطموح ويحب المغامرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.