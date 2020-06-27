خلية الأزمة بديالي العراقية تفرض حظرا شاملا للتجول لمدة أسبوع

قررت خلية الأزمة في ديالي العراقية، اليوم، فرض حظر شامل للتجوال في عموم المحافظة لمدة أسبوع.

وصرح مدير إعلام حكومة ديالي المحلية ياسر بدر، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأن خلية الأزمة برئاسة محافظ ديالي مثنى التميمي، عقدت اجتماعًا استثنائيًا لبحث تطورات الموقف الوبائي لمرض كورونا، والسبل الكفيلة لمواجهة ارتفاع الإصابات بالمرض.

وأوضح أن خلية الأزمة قررت خلال الاجتماع - فرض حظر شامل للتجول لمدة أسبوع يبدأ من الغد، داعيًا النخب الإعلامية والمثقفة والناشطين إلى دعم قرار خلية الأزمة في تطبيق إجراءات الحظر، لتفادي تسجيل إصابات أخرى بمرض كورونا.