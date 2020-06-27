وزير الدفاع الصربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة اختبار إيجابية لعدوى الفيروس التاجي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الصربية إن "حالة الوزير الصحية جيدة، وأعراض الفيروس لا تظهر عليه في الوقت الحالي، لكنه سيخضع لنظام العزل الصحي"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ودعا وزير الدفاع الصربي المواطنين إلى الامتثال للتوصيات الصحية التي تهدف إلى مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت سلطات البلاد عن إصابة نجل رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، ووفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 9.4 مليون حالة إصابة في العالم ، ووفاة أكثر من 484 ألف شخص.