حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتسم مولود برج الثور بالكرم والإخلاص، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع، ما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.