إعلان نتائج أبحاث طلاب سنوات النقل بجامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة بدأت في الإعلان عن نتائج الأبحاث لكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، والتي تم رفعها إلكترونيا في الفترة من 31 مايو 2020 حتى يوم الأحد 14 يونيو 2020.

يذكر أنه سيتم فتح باب أعداد ورفع أبحاث المرحلة الثانية والأخيرة للطلاب الذين لم يتم اجتياز أبحاثهم أو لم يتقدموا بأبحاث خلال الفترة المحددة سابقا، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 4 يوليو 2020 ولمدة أسبوعين تنتهي يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020.

ويمكن الإطلاع على النتائج المعلنة من خلال الروابط التالية:

كلية الهندسة بشبرا

http://feng.bu.edu.eg/feng/feng-students/research-results

كلية الهندسة ببنها

http://beng.bu.edu.eg/b…/index.php/students/research-results

كلية التربية النوعية

http://fsed.bu.edu.eg/fsed/index.php/stu/research-results

كلية التربية الرياضية

http://fphe.bu.edu.eg/f…/index.php/students/research-results

كلية التمريض

http://fnur.bu.edu.eg/f…/index.php/students/research-results