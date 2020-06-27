توقعات طقس 72ساعة مقبلة.. مائل للحرارة على معظم الأنحاء والرياح معتدلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من 28 يونيو وحتى 30 يونيو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 28 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 27.

طقس الاثنين 29 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 27.

طقس الثلاثاء 30 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 26.