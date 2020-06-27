أساقفة ينضمون للبابا في استمرار غلق الكنائس.. وإيبارشية أسيوط تقرر الفتح

أعلنت عدد من الإيبارشيات بالكرازة المرقسية، استمرار غلق الكنائس وتعليق القداسات، حتى منتصف يوليو المقبل، بناء على تفويض اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للإيبارشيات في تقرير الغلق أو الفتح التدريجي بحسب ظروفها الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت كل من إيبارشيات "البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والشرقية والعاشر من رمضان، وسوهاج، وأخميم، وسمالوط، وبني سويف، طما"، استمرار غلق الكنائس المتخذ منذ 21 مارس الماضي وحتى منتصف يوليو في ضوء تزايد الإصابات بالوباء، على أن يتم تقييم الموقف بعد أسبوعين من الآن.

فيما قررت إيبارشية أسيوط برئاسة الأنبا يوأنس فتح أبوابها للصلوات اعتبارا من الاثنين المقبل، بشرط حضور 25 شخصا فقط للقداس الواحد.

بينما لازال عدد من أساقفة الكنيسة لم يحسموا موقفهم من الفتح أو استمرار الغلق انتظارا لما ستسفر عنه الاجتماعات مع الكهنة خلال الساعات القادمة لإعلان موقفها، إلا أنه يتجه أغلب أساقفة الايبارشيات لاستمرار الغلق، مقارنة بمن سيتجه للفتح.

وكانت اللجنة العامة للمجمع المقدس، اجتمعت اليوم، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأصدرت بيانا جاء نصه: "في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة ومتوسطة وخفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية. مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة. وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف".