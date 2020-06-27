تحرير 35 مخالفة بأسواق الإسماعيلية

أعلن حامد ابراهيم مديرعام مديرية التموين والتجارة بالإسماعيلية، تنظيم عدة حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية بعدد من قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر، منها 3 جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للمخابز

وأشار مديرعام التموين إلى تنفيذ حملة تموينيه بالقنطرة غرب أسفرت الحملة عن تحرير 13محضرًا ومخالفة تموينية، منها 3 مخالفات وزن، و5 مخالفات وزن مواصفات.

كما تم تنفيذ حملة تموينية بفايد أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط، منها محضر لبيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك حملة بالتل الكبير على المخابز أسفرت عن تحرير 10 محاضر.