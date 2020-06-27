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تحرير 35 مخالفة بأسواق الإسماعيلية

كتب:

جمال حراجى
06:15 م | السبت 27 يونيو 2020
حامد إبراهيم حامد

حامد إبراهيم حامد

أعلن حامد ابراهيم مديرعام مديرية التموين والتجارة بالإسماعيلية، تنظيم عدة حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية بعدد من قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر، منها 3 جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للمخابز

وأشار مديرعام التموين إلى تنفيذ حملة تموينيه بالقنطرة غرب أسفرت الحملة عن تحرير 13محضرًا ومخالفة تموينية، منها 3 مخالفات وزن، و5 مخالفات وزن مواصفات.

كما تم تنفيذ حملة تموينية بفايد أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط، منها محضر لبيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك حملة بالتل الكبير على المخابز أسفرت عن تحرير 10 محاضر.