إحباط محاولة لتهريب ملابس جاهزة وأحذية بميناء نويبع

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على إخبارية مشتركة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وقسم الأمن الجمركي، وإدارة البحث الجنائي بنويبع، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم (690) ن ح لسنة 2020، تشمل أمتعة شخصية واردة من دولة الإمارات باسم "ع. ا . ع "، والمحملة على السيارة رقم 6372/5392، واردة على العبارة بريدج من ميناء العقبة الأردني، ولم يتقدم صاحب الشأن إلا بعد إنذاره بتحويلها للبيوع والمهمل .

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، وتبين وجود 17592 قطعة ملابس جاهزة جديده متنوعة، و9 رول أقمشة، و460 حذاء جديد، و34 شنطة مدرسية، و37 عبوة مستحضرات تجميل، و24 كاميرة مراقبة، و10 جهاز بلاي استيشن مستعمل، و3 زجاجات خمور مخبأة داخل كراتين وشكائر من لدائن منسوجة ومخفاة أسفل أدوات مطبخ، ولعب أطفال بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت القيمة الجمركية 515 ألف و15 جنيه، كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 520 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم (25) لسنة 2020.