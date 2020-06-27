بولس حليم: ارتفاع الإصابات سبب تعليق فتح كنائس القاهرة والإسكندرية

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إنه في ظل بيانات وزارة الصحة وتوجهات الدولة تركنا كل إيبارشية لتقييم موقف فتح الكنائس من عدمه للمصلين، أما بالنسبة لكنائس الإسكندرية والقاهرة فهي تحت إشراف مباشر من البابا تواضروس الثاني فتم استمرار تعليق الصلوات بها حتى 15 يوليو المقبل.

وأضاف "حليم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن سبب تعليق الصلوات داخل الكنائس في القاهرة والإسكندرية نظرا لأن إصابات كورونا في القاهرة تمثل 50 بالمئة، كما أن الوفيات تمثل 60 بالمئة بالنسبة لمجموع المحافظات "الوضع هيبقى زي ما هو والصلاة هتكون في البيت".

وأشار إلى أن كل أب أسقف يقرر فتح أو استمرار إغلاق الكنائس بحسب الوضع على الأرض، وإذا قرر الفتح تم وضع 29 إجراء من ضمنهم قياس درجة حرارة المترددين على الكنيسة وليس عنده أمراض مناعية كما يتم وضع محلول كلور عند بوابة الدخول وارتداء الكمامة وأن يكون بين كل مصلي مترين للحفاظ على التباعد كما تم إغلاق دورات المياه.