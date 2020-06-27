فيديو.. الإمارات ترسل رابع طائرة مساعدات طبية إلى إيران

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات جديدة تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن أكثر من 16 ألفا من العاملين الإيرانيين في مجال الرعاية الصحية سيستفيدون من المساعدات الإماراتية في إطار تعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من أبريل تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سفير الإمارات لدى إيران سيف الزعابي: "إن جهود الإمارات في تسيير طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعبا إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".