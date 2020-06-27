إيطاليا: 8 وفيات بكورونا في أدنى حصيلة يومية منذ 21 فبراير الماضي

شهدت إيطاليا، اليوم، هبوطا قياسيا كبيرا في حالات الوفاة اليومية جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بتسجيل 8 حالات وفاة فقط هي الأدنى منذ 21 فبراير الماضي مع استمرار انحسار الحالات المرضية وتباطؤ وتيرة العدوى اليومية المشخصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية في احصائها اليومي، أن حالات الوفاة اليومية في آخر 24 ساعة عن اليوم السابق انخفضت بقوة إلى 8 حالات مقابل 30 حالة أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 34716 وفاة متصلة بالإصابة بالفيروس المستجد.

وأشارت الوزراة الإيطالية، إلى انخفاض الإصابات "النشطة" حاليا إلى 16836 مصابا بينهم 1357 مريضا يتلقى العلاج في حين تناقصت الحالات الحرجة إلى 97 حالة فقط.

وأعلنت الصحة الإيطالية، انخفاض جديد في حالات العدوى المشخصة منذ أمس الجمعة، إلى 175 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المرصودة رسميا إلى 240136 مصابا، مقابل تعافي 969 مصابا جديدا يزيد مجموع من تماثلوا للشفاء التام إلى 188584 متعافيا