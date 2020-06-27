10 مليارات جنيه حصيلة إيرادات 6 موانئ تابعة لـ"اقتصادية القناة"

بلغت حصيلة إيرادات الـ6 موانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس في غضون السنوات الأربع الماضية ما يقارب الـ10 مليارات جنيه.

تأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 9 أغسطس 2015 والتي شهدت منذ إنشائها تنمية واستثمارات متنوعة انعكست على الاقتصاد المصري وساهمت في توفير فرص العمل في عدة مجالات تماشياً مع سياسات الدولة في الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة في المشروعات القومية.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إيرادات الستة موانئ التابعة للهيئة الاقتصادية حققت منذ يوليو 2016 حتى يونيو 2020 بلغت 9.4 مليار جنيه.

أضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن المنطقة شهدت جذب العديد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية، كما تعاون كثير من شركائنا على النهوض بالمنطقة من خلال التنسيق والتعاون لإنشاء مراكز تدريبية فنية للعمالة داخل المنطقة بأحدث التقنيات العالمية.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة بداية حقيقية لجني ثمار المشروعات التي نفذتها المنطقة في البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة وتنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة لها لتنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل ملموس وواقعي.

وأوضح زكي أن المنطقة تعد أحد أهم المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بها الدولة المصرية في العهد الحاضر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا المشروع التنموي القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، والذي يوفر فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين من مختلف دول العالم، الراغبين في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.