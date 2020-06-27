توجيه الاتهام لمنفذ هجوم ريدينج في إنجلترا بارتكاب 3 جرائم قتل

وجهت السلطات البلريطانية، اتهامات لخيري سعد الله منفذ هجوم ريدينج في إنجلترا بارتكاب 3 جرائم قتل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

كانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت في وقت سابق، أن الرجل الذي نفذ هجوماً بسكين في بلدة ريدينج البريطانية، وأدى لمقتل 3 أشخاص، كان يتصرف منفرداً، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية بريطانية إلى أن المشتبه به يعتقد أنه يعاني من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت باتيل: "هذا حدث مأساوي"، ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي جرى القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.

من جانبها، قالت الشرطة إنه جرى التحقيق في الهجوم الذي وقع مساء السبت الماضي، في ريدينج، على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب لندن، على أنه حادث إرهابي، بالرغم من أن هناك مشكلات نفسية ربما لعبت دوراً في وقوع الحادث، ولم يقدم التقرير تفاصيل.

ونُقل 3 أشخاص إلى المستشفى للعلاج بعدما هاجم رجل بسكين كبير الناس بشكل عشوائي في متنزه مساء السبت الماضي.

وقال مصدر أمني غربي، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن المشتبه به ليبي "25 عاماً" يدعى خيري سعدالله.

وحسب تقارير غير مؤكدة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى، فإن المشتبه به في هجوم ريدينج كان طالب لجوء من ليبيا، أدين بارتكاب أعمال عنف، ما يعني أنه كان يجب أن يكون عرضة للترحيل عند الانتهاء من أي عقوبة.