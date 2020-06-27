أبو حامد: الإخوان خططوا لإنشاء إقليم في سيناء ضمن خطة "الوطن البديل"

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الإخوان خططوا لإنشاء إقليم في منطقة سيناء ومعها محافظات بورسعيد والسويس لا يتم فرض رقابة أو سيطرة عليها من جانب الجهات الرسمية، كما أن الإخوان طالبوا أن يسيطر محمد مرسي على المنطقة المراد إنشاءها في سيناء عندما كان رئيسا للجمهورية.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن إنشاء الوطن البديل للإخوة الفلسطينيين في سيناء كان مقابل حصولهم على الحكم واستمرارهم فيه، مع السماح لتركيا بالسيطرة على الثروات المصرية في البحر المتوسط.

وكشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن الإخوان كانوا سينكلون بقيادات الدولة التي اكتشفت أمرهم.