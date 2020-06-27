تشكيل لجان بالمدارس الخاصة لاستقبال طلبات الالتحاق بالثانوي العام

أمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مسؤولي المدارس الخاصة بتشكيل لجان لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، وذلك وفقًا لرؤيتها.

وأشار إلى أهمية إجراء المقابلات الشخصية لكل من يتقدم إلى الالتحاق بالمرحلة الثانوية، من أجل تحقيق الشفافية بين الجميع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مديري المدارس الخاصة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي الألفي نقيب المعلمين.

وأكد أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحد كبيرة للمعلم والطالب، مشيرًا إلى أن هناك أسلوب عمل جديد سيتم تطبيقه في المدرسة، من خلال نظام الفصل "الدوار" الذي سيتم تطبيقة بجميع المدارس الإعدادية والثانوية، وهو نظام جيد يساعد الي سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهنه.