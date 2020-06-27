أحدهم صديقه.. حبس 4 سرقوا سيارة موظف بالإسماعيلية

قرر المستشار خالد شطا وكيل أول النائب العام، وأحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة قضية سرقة سيارة.

وكانت مباحث قسم ثان الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، قد نجحت في استعادة سيارة مسروقة، وضبط تشكيل عصابي ارتكب السرقة خلال 3 ساعات من حدوثها.

وتلقى اللواء محمود هندى مدير المباحث إخطارًا من العميد طاهر سليم مأمور قسم ثان الاسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من محمد حامد فني كهرباء بشركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس، يفيد بسرقة سيارته الملاكي، وطلب مبلغ مالي ضخم مقابل استعادتها.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض واقعة السرقة واستعادة السيارة، بمشاركة النقباء مصطفي الهادي وشريف لطفي، حيث نجحوا من مسايرة المتهمين لدفع المبلغ المالي المطلوب واستعادة السيارة، وتم الاتفاق على لقاء أحد المتهمين بمنطقة نائية بمدينة أبوصوير لدفع المبلغ واستلام السيارة.

وكشفت تحريات المباحث أن صديق المجني عليه وزميله في العمل ويدعي "إ.م" غافل المجني عليه وقام بصناعة نسخة أخرى لمفتاح السيارة، وسلمها للمتهم الثاني ويدعي " م.ذ " الذي قام بسرقة السيارة، وقاما بتسليم السيارة لمتهمين آخرين هما "م.ا " و"أ.س"، والمقيمان بمنطقة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير مقابل مبلغ مالي يتحصلان عليه من المتهمين الأول والثاني بعد دفع المجني عليه للفدية وتسليمه السيارة.

وضُبط المتهمون الأربعة، وحُرير محضر بالواقعة، وتم عرضهم على النيابة التى أصدرت قرارها السابق.