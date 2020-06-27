إلكترونيا.. طريقة الاستعلام عن جلسات الطعون الجنائية

أتاحت محكمة النقص المصرية، عددا من الخدمات الإلكترونية، من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، للاستعلام عن القضايا المدنية والجنائية.

وتستعرض "الوطن"، طريقة الاستعلام عن جدول جلسات الطعون الجنائية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية، استمرارا لسلسلة خدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الاستعلام عن جدول جلسات الطعون الجنائية إلكترونيا

ـ من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية من هنا.

ـ اختار خدمة الطعون الجنائية.

ـ الضغط على خدمة جدول جلسات الطعون الجنائية.

- سيظهر الجدول الخاص بالجلسات.

وكان وزير العدل، وجه بعودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.