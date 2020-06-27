إجراء منظار جهاز هضمي لمصابة بكورونا بالشرقية

أجرت مستشفى أبو حماد المركزي منظار علوي للجهاز الهضمي لمصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك من خلال قسم المناظير بالمستشفى بمشاركة الدكتور أحمد نصر، وهيئة التمريض آيه حسينى، فاطمه جميل، وعزة جلال، وبإشراف الدكتور محمد نور الدين مدير المستشفى، وتم إجراء المنظار بنجاح، وتم الاطمئنان على المريضة بعد العملية، وتقرر عمل متابعة في وقت آخر.

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي وفريق العمل باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء المنظار، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة.