قائد مستشفيات القوات المسلحة للعزل: المجمع يضم 4 آلاف سرير و40 رعاية مركزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة 4 آلاف سرير، وسيارات إسعاف مجهزة، وطائرات إسعاف طبي طائر، واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من اللواء طبيب خالد الخولي، قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، استعرض فيه مكونات مجمع المستشفيات.

وقال قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل، إنه بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم إمكانيات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم إنشاء مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية للأسرة 4 آلاف سرير.

وأضاف "الخولي"، أن مجمع المستشفيات يحوي 4 قاعات عزل بها 750 سريرا للقاعة الواجدة، بإجمالي 3000 سرير عزل، بالإضافة إلى 5 مستشفيات منها 3 مستشفيات ميدانية و2 مستشفى عزل بطاقة أسرة 1000 سرير إقامة، منها 40 سرير رعاية مركزة مجهزة بـ 24 جهاز تنفس صناعي.

وأوضح أن المستشفيات مدعمة بـ3 غرف عمليات فضلا عن 3 وحدات أشعة، و3 معامل تحاليل طبية، وقامت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للمصريات في مدة لم تتجاوز 15 يوما بتنفيذ وتجهيز مستشفى ميداني فضلا عن 2 مستشفى عزل بخبرات وإمكانيات مصرية 100%.

وأشار إلى أن المستشفيات الميدانية مكونة من 17 خيمة تم تصنيعها من قماش معالج كيميائيا بأحدث التقنيات العملية حتى إنه مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات كما أنه مقاوم للحرائق وعازل للتسرب المياه، لافتا إلى أن جميع الخيم من الداخل مزودة بفلاتر لتنقية الهواء تمنع انتشار الجراثيم والميكروبات.

وأوضح أن الطاقة الإجمالية للأسرة 200 سرير إقامة منها 11 سرير رعاية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة 15 عملية يومية ما بين عمليات متوسطة وعمليات لدواعي إنقاذ الحياة، كما أن المستشفى مدعمة بوحدة أشعة بها جهاز موجات صوتية متنقل، كما أنها مجهزة بمعمل تحاليل طبية وصيدلية.

وأشار إلى أن المستشفى مجهزة إداريًا على أعلى مستوى، حتى يمكنها الدفع بها للعمل في المناطق المنعزلة معتمدة على إمكاناتها الذاتية حتى وإن لم تتوافر المياه والكهرباء والصرف الصحي، فالمستشفيات مجهزة بمطبخ ميداني يكفي لإعاشة جميع المرضى والأطقم الطبية والادارية، ومزودة بمغسلة وخزانات المياه النقية بطاقة استيعاب 45 مترا مكعبا بالإضافة إلى خزانات الصرف الصحي، وبها سكن للأطقم الطبية والإدارية مزود بدورات مياه متنقلة.

وأوضح أن منطقة المجمع بالكامل مؤمنة طبيًا بـ50 عربة إسعاف رعاية مركزة ، بالإضافة إلى طائرتي إخلاء جوي، وبها عناصر تطهير كيمائي ممثلة بـ22 عربة و18 تروسيكل تطهير، ومؤمنة إداريًا بـ 250 أتوبيسا وميني باص نقل أفراد، ومنطقة أعداد الوجبات الغذائية، تكفي لإعداد الوجبات الغذائية لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية الموجودة بمنطقة المجمع.

وأشار إلى أن هناك قاعة مخصصة لعزل المصابين من السيدات وتحوي 750 سرير، مقسمة لـ 9 قطاعات مميزة بألوان مختلفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللي تؤمن المريض طبيا واداريًا منذ لحظة دخوله لاستقبال القاعة وحتى وصوله إلى المكان المخصص له داخل القاعة، كما أن هناك غرفتي لتغيير ملابس المرضى تم تقسيمها للون كل قطاع، وكذلك غرفة تعيينات خاصة بتوزيع الوجبات على المرضى ويليها الصيدلية.