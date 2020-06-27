تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 12 يوليو المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المكستجد "كوفيد 19".

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وأشارت سلطة الطيران المدني، إلى أن القرار لا يشمل رحلات عودة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج.