أسبوع قبل غلق باب حجز الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي.. تعرف على الشروط

فتحت وزارة الإسكان، باب حجز وحدات الإعلان الـ13 فى 10 محافظات، ويستمر الحجز حتى 4 يوليو المقبل، كما تم حتى الآن سحب 9000 كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى، بجانب قيام 1965 مواطناً بسداد مقدمات الحجز.

نوضح تفاصيل سداد الوحدات وفقا لبيان رسمي صادر عن مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتطوير العقاري:

سعر الوحدة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.