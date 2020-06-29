انطلاق تصوير "الآنسة فرح 2" الأسبوع المقبل

يستعد صُنّاع مسلسل "الآنسة فرح" لتصوير أولى مشاهد الجزء الثاني، مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وقالت الفنانة عارفة عبد الرسول، لـ"الوطن" إنه جاري فترة التحضيرات حاليًا، ومذاكرة دورها بشكل جيد، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، معربة عن تمنيها بأن يحقق الجزء الجديد نجاحًا كبيرًا مثل الجزء الأول.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

يذكر أن رانيا يوسف قد بدأت التمثيل عام 1993، حيث ظهرت في مسلسل بعنوان "عروس البحر"، أما أول ظهور للفنانة أسماء أبواليزيد كان في الفيلم القصير "أخد من وقتك دقيقة" الذي عُرض عام 2011