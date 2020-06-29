مستشار الرئيس: مشروعات شرق القاهرة لها انعكاس إيجابي على القضية الصحية

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن سعادته البالغة وفخره بالإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن المشروعات والإنجازات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تُعد شيئا مشرفا وإضافة كبيرة جدًا لمصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "تاج الدين"، أن ما تم افتتاحه اليوم من محاور شرق القاهرة سواء كباري أو طرق أو مطارات، كل ذلك لا ينعكس فقط بشكل كبير على الاقتصاد المصري، أو على تخفيض تكلفة المواطن أثناء عملية النقل وتقليل استهلاك المحروقات، ولكن له انعكاس إيجابي للغاية على القضية الصحية أيضًا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر مرت بمراحل كثيرة جدًا وهذه المرحلة الجديدة "اللي إحنا بنعشها وما تشهده من تغير كبير جدًا على المستوى القومي وعلى مستوى الإنجازات في مختلف المجالات حاجة نسعد بيها كتير جدًا".