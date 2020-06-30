"الطيران" تعلن الالتزام بمد فترة الإجازة للحالات الاستثنائية

قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عودة العمل داخل الشركة والشركات التابعة بكامل القوة، وذلك بالتزامن مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وقال محمد سعيد محروس، في رسالته للعاملين، إنه سيتم الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء بمد فترة الإجازة للحالات الاستثنائية، ممن يثبت إصابته بفيروس كورونا أو المخالطين حيث يتم منحهم إجازة حدها الأدنى 14 يوما، وأيضا الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقا للثابت بملفه الوظيفي أو الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر دون 12 عاما.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الشركة ستقوم بتوفير وسائل الحماية والتطهير لموظفيها، موجها الشكر لكل من عمل خلال الفترة الماضية من تجهيز المطارات المصرية للعمل في ظل الظرف الاستئنائي من تركيب الكاميرات الحرارية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة تنظيم المطارات لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وأعرب عن تطلعه لتعويض الخسائر القاسية التي طالت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم وليس في مصر فقط، وشدد على العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظا على المسافرين والركاب.

في غضون ذلك تزامنا أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عودة العاملين لعمل اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا للمواعيد الرسمية السابقة، فيما عدا المصابين بأمراض مزمنة، وفقا لما هو ثابت بملف الخدمة، كذلك السيدات الحامل أو التى ترعى طفل أقل من 12 سنة.