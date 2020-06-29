شكري أمام مجلس الأمن: لا نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، "لجأنا لمجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة"، مضيفا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس، "علينا احتواء أزمة السد حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة".

وأضاف شكري: "لا نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي"، متابعا:"نهدف من خلال المفاوضات إلى الوصول لاتفاق منصف وعادل".

وأوضح وزير الخارجية، أن "مجلس الأمن يجب أن يتحرك بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة".

وأشار شكري، إلى أن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وتابع وزير الخارجية قائلا، إنه على إثيوبيا تقليل مخاطر السد على مصر والسودان.