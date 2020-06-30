واشنطن: تعليق الإجراءات التجارية التفضيلية الممنوحة لهونج كونج

أعلنت الولايات المتحدة، تعليق الإجراءات التجارية التفضيلية الممنوحة لهونج كونج، وأشار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى وقف تصدير عتاد عسكري أمريكي حساس إلى هونج كونج، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وكانت واشنطن، أعلنت في وقت سابق، عن فرض قيود على منح التأشيرة لعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الحاليين والسابقين ممن تتهمهم واشنطن بسلب حريات هونج كونج.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريح، أن هذا يأتي تنفيذا لوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة هؤلاء المسؤولين جراء ذلك.

وأشار بومبيو، إلى أن الحزب الشيوعي الصيني كثف جهوده لتقليص مستوى الحكم الذاتي لهونج كونج من خلال إعلان بكين أن لها سلطة الإشراف على الجزيرة، واتهام بعض أعضاء المجلس التشريعي فيها بسوء السلوك، والاتجاه نحو فرض تشريع تعسفي للأمن القومي من جانب واحد على هونج كونج.

الوزير الأمريكي يتهم بكين بمواصلة تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونج كونج.

ووصف بومبيو، الإجراءات التي اتخذتها بكين بأنها تقوض التزاماتها بالإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر عام 1984 باحترام الحكم الذاتي لهونج كونج.

واتهم الوزير الأمريكي، بكين بمواصلة تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونج كونج من خلال الضغط على السلطات المحلية لاعتقال الناشطين المؤيدين للديمقراطية أو استبعاد المرشحين منهم في الانتخابات، مؤكدا أن بلاده تدعو الصين لاحترام التزاماتها في هذا الشأن.