أتيليه جدة للفنون الجميلة يستعد لافتتاح معرض "جماليات صلاح طاهر"

يستعد أتيليه جدة لاستقبال معرض الفنان الكبير صلاح طاهر ويتضمن 80 لوحة نادرة بأحجام مختلفة كانت من مقتنيات الراحل الدكتور محمد سعيد فارسي أمين مدينة جدة السابق، وواحد من كبار رعاة الفن التشكيلي السعودي والعربي.

وأضاف هشام قنديل مدير أتيليه جدة، لـ "الوطن"، أن الفنان الراحل صلاح طاهر العلامة الكبيرة في الحركة التشكيلية المصرية ورائد التجريدية الغنائية الوسطية، وهو الفنان العربي الوحيد الذي تزين أعماله جدران البيت الأبيض في واشنطن، تصدر الحركة الفنية الحديثة فى مصر منذ فجر الستينات بعد أن انتقل من المدرسة الواقعية إلى المدرسة التجريدية.

وتابع قنديل: ومقتني الأعمال الدكتور محمد سعيد فارسي مهندس جدة وعاشقها، وحصلنا منه على مقتنيات الراحل صلاح طاهر، وهو مهندس الشكل الجديد والجميل لمدينة جدة وأول أمين لها.